I Nuovi Sindaci eletti in FVG. Segui lo spoglio in diretta (Di martedì 22 settembre 2020) Il Servizio elettorale regionale comunica che sono state avviate le operazioni di spoglio delle schede nei seggi dei 12 Comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti nelle elezioni amministrative. Nel corso della giornata si conosceranno quindi i nomi dei Sindaci eletti e la composizione dei Consigli comunali di Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo, Villesse. Inoltre nel Comune di Premariacco, dove si è presentato un unico candidato sindaco, sarà reso noto il raggiungimento o meno dei quorum previsti dall'articolo 71 della LR 19/2013. Il dato ufficiale sarà noto solo a Seguito dello scrutinio e delle successive operazioni dell'Adunanza dei Presidenti.

