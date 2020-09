Facebook presenta i suoi smart glasses in collaborazione con Ray-Ban

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 settembre 2020) La notizia è di quelle entusiasmanti:collabora con Ray–Ban per portarci il suo primo paio di “”. Il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato laall’evento virtuale diConnect. L’unità di ricerca dista attualmente lavorando su occhiali per realtà aumentata, tuttavia l’offerta Ray-Ban non avrà un display o avrà vere capacità AR. Ciò significa che potrebbero essere simili agli Snap Spectacles, che sono occhiali intelligenti che scattano foto e registrano video. Il produttore Ray-Ban EssilorLuxottica creerà le eleganti montature per gli occhiali.rivela i...