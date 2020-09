Spaghetti allo scoglio

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 21 settembre 2020) La ricetta degli è facile e veloce, un primo piatto comodo da preparare quando si ha voglia di pesce. Una ricetta veramente utile anche quando si organizzano cene con ospiti, se volete fare bella figura seguite la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News Scialatielli // Linguine: circa 350 g.Cozze col guscio: 500 g. (altrimenti 100 gr. sgusciate)Vongole o lupini: 500 g. (in alternativa 100 gr. sgusciate)Gamberi / Gamberoni: 500 g. (300 gr. se sgusciati)Calamari: 500 g.Aglio: 2 spicchi.Olio extra vergine d’oliva: q. b.Prezzemolo: q. b.Pepe: q.b.Iniziamo la preparazione degli , iniziamo sciacquando il pesce sotto l’acqua corrente fredda, poi lasciate le vongole in acqua e sale per qualche istante. Nel frattempo pulite due spicchi di aglio, prendete una padella e aggiungete aglio e olio ...