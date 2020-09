Grande Fratello, accuse a Patrizia De Blank: “Non si lava e …” (Di lunedì 21 settembre 2020) A Domenica Live, Patrizia De Blank, diventa la protagonista di una chiacchierata che lascia Barbara D’Urso visibilmente basita Il caratterino di Patrizia De Blank Nel salotto di Domenica Live, da Barbara D’Urso si sono fatti pettegolezzi, per niente lusinghieri, su un’ inquilina presente all’ interno della casa del Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De … L'articolo Grande Fratello, accuse a Patrizia De Blank: “Non si lava e …” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) A Domenica Live,De, diventa la protagonista di una chiacchierata che lascia Barbara D’Urso visibilmente basita Il caratterino diDeNel salotto di Domenica Live, da Barbara D’Urso si sono fatti pettegolezzi, per niente lusinghieri, su un’ inquilina presente all’ interno della casa delVip, la contessaDe … L'articoloDe: “Non sie …” proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - AlvisiConci : RT @caciara83: Appena scontata la pena saranno ospiti di Uomini e Donne o della D’Urso per poi andare al grande fratello VIP.... https://t.… - crlggg : RT @ashcoltami: Grande Fratello quel programma in cui se bestemmi vieni espulso in mezzo secondo ma se sei un fascio merda razzista va tutt… -