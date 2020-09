Spari in spiaggia in mezzo ai bagnanti a Torvaianica, ferito un albanese (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – Paura sul litorale romano. Sparatoria in spiaggia a Torvaianica, nei pressi dello stabilimento Bora Bora. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pomezia. La vittima è un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in spiaggia. L’uomo è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende gli autori potrebbero essere due uomini subito fuggiti. Secondo chi indaga potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. Leggi su dire (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – Paura sul litorale romano. Sparatoria in spiaggia a Torvaianica, nei pressi dello stabilimento Bora Bora. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pomezia. La vittima è un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in spiaggia. L’uomo è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende gli autori potrebbero essere due uomini subito fuggiti. Secondo chi indaga potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.

