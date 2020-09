Juventus – Sampdoria Come vedere Diretta Live TV Web Streaming Gratis (Ore 20:45) (Di domenica 20 settembre 2020) Non fidatevi della televisione: dice bugie. Andrea Pirlo alle 20.40 entrerà allo Stadium e le telecamere inquadreranno mille persone sulle tribune. Duemila occhi che guardano il nuovo allenatore della Juve. Falso: il problema sono gli altri occhi, quelli che non si vedono. La Juventus stasera sarà guardata da milioni di persone nel mondo e tutte si stanno facendo una domanda nella loro lingua: «Pirlo è davvero così bravo?». Andrea Agnelli l’8 agosto gli ha messo una Ferrari in mano e un grande peso sulle spalle. Mai un allenatore ha avuto la responsabilità di vincere il decimo scudetto consecutivo di un club. Mai un esordiente ha allenato una squadra così forte. Mai la Juve negli ultimi anni ha cominciato una stagione così complessa. Ha una rivale rinforzata dopo aver chiuso a -1 e tanti dubbi sul ... Leggi su controcopertina (Di domenica 20 settembre 2020) Non fidatevi della televisione: dice bugie. Andrea Pirlo alle 20.40 entrerà allo Stadium e le telecamere inquadreranno mille persone sulle tribune. Duemila occhi che guardano il nuovo allenatore della Juve. Falso: il problema sono gli altri occhi, quelli che non si vedono. Lastasera sarà guardata da milioni di persone nel mondo e tutte si stanno facendo una domanda nella loro lingua: «Pirlo è davvero così bravo?». Andrea Agnelli l’8 agosto gli ha messo una Ferrari in mano e un grande peso sulle spalle. Mai un allenatore ha avuto la responsabilità di vincere il decimo scudetto consecutivo di un club. Mai un esordiente ha allenato una squadra così forte. Mai la Juve negli ultimi anni ha cominciato una stagione così complessa. Ha una rivale rinforzata dopo aver chiuso a -1 e tanti dubbi sul ...

