«Tale e Quale Show» riparte, e fa meglio del «Grande Fratello Vip» (Di sabato 19 settembre 2020) Le allusioni al Coronavirus, venerdì sera, sono state tante da rendere lecita qualsiasi elucubrazione. Tale e Quale Show avrebbe dovuto essere stravolto. Cambiato. Invece, la nuova edizione del «varietà», come Carlo Conti ha tenuto a chiamarlo, è parsa identica alle tante che l’hanno preceduta. E, nel novero di una televisione cui la pandemia ha imposto un freno, non c’è stato «già visto» che potesse rivelarsi più efficace. https://twitter.com/taleequaleshow/status/1307060113237258240 Leggi su vanityfair (Di sabato 19 settembre 2020) Le allusioni al Coronavirus, venerdì sera, sono state tante da rendere lecita qualsiasi elucubrazione. Tale e Quale Show avrebbe dovuto essere stravolto. Cambiato. Invece, la nuova edizione del «varietà», come Carlo Conti ha tenuto a chiamarlo, è parsa identica alle tante che l’hanno preceduta. E, nel novero di una televisione cui la pandemia ha imposto un freno, non c’è stato «già visto» che potesse rivelarsi più efficace. https://twitter.com/taleequaleshow/status/1307060113237258240

