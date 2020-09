“Loredana? Una scappatella”: così Al Bano gela la Lecciso (Di martedì 15 settembre 2020) Il prete Santino Spartà in un’intervista racconta che Al Bano e Romina presto torneranno ancora insieme come coppia, “la Lecciso solo una scappatella” La coppia Al Bano e Romina Power non smetterà mai di far parlare e nonostante i due si siano separati la loro storia d’amore e professionale continua a risuonare forte nel cuore … L'articolo “Loredana? Una scappatella”: così Al Bano gela la Lecciso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Il prete Santino Spartà in un’intervista racconta che Ale Romina presto torneranno ancora insieme come coppia, “lasolo una scappatella” La coppia Ale Romina Power non smetterà mai di far parlare e nonostante i due si siano separati la loro storia d’amore e professionale continua a risuonare forte nel cuore … L'articolo “Loredana? Una scappatella”: così Allaproviene da YesLife.it.

sca_loredana : RT @newyorker01: Zangrillo: «Dieci ore dopo poteva essere troppo tardi» Non so a voi ma a me questa affermazione mette i brividi perché im… - profluigimarino : RT @ESA_Italia: Partecipare a spedizioni per l'esplorazione di ambienti estremi, dove è possibile trovare analogie con il duro ambiente spa… - sca_loredana : RT @giuliocavalli: Bambini siriani nel campo profughi di Al Rukban si sono inventati una piscina con le loro poche e piccole cose. È la vi… - sca_loredana : RT @TognazziR: Io visto in streaming la prima puntata ! #Petra è una bellissima serie! merita la vostra attenzione. Giallo intrigante @Paol… - ESA_CAVES : RT @ESA_Italia: Partecipare a spedizioni per l'esplorazione di ambienti estremi, dove è possibile trovare analogie con il duro ambiente spa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Loredana Una Coronavirus: De Petris, 'senza lockdown conseguenze ancora più gravi' Affaritaliani.it