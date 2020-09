Scuola, De Luca: “Non so se in Campania si ritornerà in classe il 24 settembre” (Di sabato 12 settembre 2020) De Luca sulla riapertura della Scuola: “Non so se sarà il 24 settembre. Ci sono molti dubbi”. ROMA – Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è ritornato sulla riapertura della Scuola a margine di un evento a Benevento: “Non so se sarà il 24 settembre. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti“. De Luca: “Al Governo abbiamo contestato due orientamenti sbagliati” Il governatore della Campania è ritornato sullo scontro Stato-Regioni sul ritorno in classe. “Al Governo – ha ribadito De Luca riportato da La Repubblica – abbiamo contestato due orientamenti che per noi erano sbagliati. Rendere ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Desulla riapertura della: “Non so se sarà il 24 settembre. Ci sono molti dubbi”. ROMA – Il governatore della, Vincenzo De, è ritornato sulla riapertura dellaa margine di un evento a Benevento: “Non so se sarà il 24 settembre. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti“. De: “Al Governo abbiamo contestato due orientamenti sbagliati” Il governatore dellaè ritornato sullo scontro Stato-Regioni sul ritorno in. “Al Governo – ha ribadito Deriportato da La Repubblica – abbiamo contestato due orientamenti che per noi erano sbagliati. Rendere ...

