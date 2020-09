Esplosione in Piazzale Libia a Milano: sei feriti, di cui uno grave (Di sabato 12 settembre 2020) E’ di cinque persone rimaste ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata questa mattina in una palazzina di Piazzale Libia a Milano. La probabile causa è una fuga di gas. “Passavo in auto quando c’è stata l’Esplosione, l’onda d’urto mi ha spostato di un metro”. E’ una delle testimonianze raccolte in Piazzale Libia, a Milano, davanti al palazzo dove questa mattina c’è stata una forte Esplosione al civico 20 che ha provocato 6 feriti, tra cui uno in gravi condizioni. “Mi ero svegliata ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020) E’ di cinque persone rimaste ferite in modo lieve e una in modo pi&u; serio il primo bilancio dell’che si &e; verificata questa mattina in una palazzina di. La probabile causa &e; una fuga di gas. “Passavo in auto quando c’&e; stata l’, l’onda d’urto mi ha spostato di un metro”. E’ una delle testimonianze raccolte in, a, davanti al palazzo dove questa mattina c’&e; stata una forteal civico 20 che ha provocato 6, tra cui uno in gravi condizioni. “Mi ero svegliata ...

