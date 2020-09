Atp Kitzbuhel 2020: Kecmanovic supera Huesler, affronterà Hanfmann in finale (Di sabato 12 settembre 2020) Miomir Kecmanovic è il secondo finalista dell’Atp di Kitzbuhel 2020, avendo sconfitto in semifinale Marc-Andrea Huesler per 6-2, 5-7, 6-3. Il tennista serbo ha offerto un tennis propositivo, potente e tatticamente godibile, riuscendo ad avere la meglio sull’ostico avversario svizzero, in stato di grazia e fautore dell’eliminazione di Fabio Fognini. finale conquistata per il giovane Kecmanovic, il quale troverà di fronte il più esperto Yannick Hanfmann per l’ultimo atto del torneo austriaco, quest’ultimo superiore a Laslo Djere nel turno precedente. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Miomirè il secondo finalista dell’Atp di, avendo sconfitto in semiMarc-Andreaper 6-2, 5-7, 6-3. Il tennista serbo ha offerto un tennis propositivo, potente e tatticamente godibile, riuscendo ad avere la meglio sull’ostico avversario svizzero, in stato di grazia e fautore dell’eliminazione di Fabio Fognini.conquistata per il giovane, il quale troverà di fronte il più esperto Yannickper l’ultimo atto del torneo austriaco, quest’ultimo superiore a Laslo Djere nel turno precedente.

