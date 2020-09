Flash news dell’11 Settembre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella fase più acuta, la pandemia ha avuto un impatti senza precedenti sul lavoro. Nel secondo trimestre, infatti, sono andati persi oltre 800mila posti di lavoro. Sa luglio si sono registrati segnali di ripartenza ma preocupa la situazione dei giovani under 35, i più colpiti dalla crisi. Soffrono anche le lavoratrici, soprattutto al Sud;“Occorre discutere di come fare tesoro della fase d’emergenza, riflettendo sulle priorità di spese e investimenti”, lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento in cui richiama alla responsabilità anche nei confronti delle generazioni future;Tredicimila i positivi tra il personale scolastico che si è sottoposto ai test sierologici, scuole al via ufficialmente a partire da lunedì 14 Settembre, tra dubbi dei docenti che lamentano, tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella fase più acuta, la pandemia ha avuto un impatti senza precedenti sul lavoro. Nel secondo trimestre, infatti, sono andati persi oltre 800mila posti di lavoro. Sa luglio si sono registrati segnali di ripartenza ma preocupa la situazione dei giovani under 35, i più colpiti dalla crisi. Soffrono anche le lavoratrici, soprattutto al Sud;“Occorre discutere di come fare tesoro della fase d’emergenza, riflettendo sulle priorità di spese e investimenti”, lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento in cui richiama alla responsabilità anche nei confronti delle generazioni future;Tredicimila i positivi tra il personale scolastico che si è sottoposto ai test sierologici, scuole al via ufficialmente a partire da lunedì 14, tra dubbi dei docenti che lamentano, tra ...

S i possono modificare i sogni? Chi riuscisse a farlo, avrebbe in mano un’arma per modificare la nostra personalità come nel film Inception? Non sappiamo ancora bene cosa generi i sogni, ma nel mondo ...

“La povertà non si combatte nascondendo i poveri”, flash mob a Cuneo contro il Daspo urbano a chi bivacca in città

“La povertà non si combatte nascondendo i poveri”, “Abolire la miseria? Sì. Abolire i miseri? No”, alcuni degli slogan del flash mob di protesta oggi (venerdì 11 settembre) a Cuneo, davanti al ...

