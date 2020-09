Effetto Covid sull’export Fvg: -26,7% nel secondo trimestre (Di venerdì 11 settembre 2020) Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia, come era prevedibile, nel secondo trimestre del 2020 hanno fatto registrare una forte diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-26,7%), dopo la lieve flessione del primi tre mesi (-1,3%). Nel complesso il risultato della prima parte del 2020 è pari a una contrazione di circa 1 miliardo di euro su base annua, che equivale a -14,1%. La sintesi è contenuta in una rielaborazione del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo su dati Istat.Il risultato della nostra regione è in linea con quello del Nordest (-14,3%) e con quello nazionale (-15,3%); solo il Molise (+30,2%) e la Liguria (+3,7%), nel confronto con il primo semestre 2019, hanno evidenziato una variazione positiva. La dinamica dell’export nel secondo ... Leggi su udine20

