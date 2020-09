Manila Nazzaro si commuove in diretta: lacrime dopo Temptation Island (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ex Miss Italia e concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island, Manila Nazzaro ha mostrato tutta la commozione e le sue lacrime durante la trasmissione C’è tempo per. Scopriamo subito il motivo della sua emozione. Sensazioni uniche L’ex Miss Italia Manila Nazzaro è stata ospite nella trasmissione C’è tempo per. Proprio in tale programma, Manila ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

nenazucar : RT @JerichoSSL: Manila Nazzaro: 'Sono cresciuta conoscendo solo la Lazio. Ecco perché bisogna tifarla...'altro da aggiungere?? Mito ?@Manil… - laziopress : Manila Nazzaro spiega la sua fede per la Lazio: “E’ un qualcosa che hai dentro, con quei colori che ti attraggono.… - pasqualinipatri : Manila Nazzaro spiega la sua fede per la Lazio: “E’ un qualcosa che hai dentro, con quei colori che ti attraggono.… - JerichoSSL : Manila Nazzaro: 'Sono cresciuta conoscendo solo la Lazio. Ecco perché bisogna tifarla...'altro da aggiungere?? Mito… - Brunetto_01 : Manila Nazzaro: 'Sono cresciuta conoscendo solo la Lazio. Ecco perché bisogna tifarla...'. ?????? -