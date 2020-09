Consigliere Lega Hitler | mette ‘mi piace’ a post sui forni crematori (Di giovedì 10 settembre 2020) Polemica Consigliere Lega Hitler. Un esponente del Carroccio lascia un like ad un post che inneggia a quanto di orribile fatto dai nazisti. Un Consigliere della Lega mette un ‘mi piace’ ad un post che inneggia a Hitler. Si tratta di Luca Caprini, che rappresenta il Carroccio al Comune di Ferrara. Questi è anche un … L'articolo Consigliere Lega Hitler mette ‘mi piace’ a post sui forni crematori è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : Mette un like a un post dove si inneggiava a #Hitler e ai forni crematori. Luca #Caprini, consigliere comunale dell… - SkyTG24 : Ferrara, consigliere della Lega perquisito e indagato per 'like' a post su Hitler - Corriere : Ferrara, mette like a un post su Hitler: perquisito consigliere della Lega - angelo60985209 : RT @Corriere: Ferrara, mette like a un post su Hitler: perquisito consigliere della Lega - piermariarocco : RT @Marco_dreams: Luca Caprini, poliziotto e consigliere comunale della Lega a Ferrara, è indagato per istigazione a delinquere per motivi… -