Inter Kolarov, Conte ha il suo jolly. Ieri il primo allenamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) , il serbo guadagnerà 3 milioni, contratto annuale Antonio Conte ha il suo jolly per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all’arrivo del serbo: con l’arrivo dell’esterno mancino – si legge in taglio alto – l’Inter accresce il tasso di esperienza. Il giocatore ormai ex Roma ha effettuato già il primo allenamento. Le parti hanno stretto un accordo annuale da 3 milioni di euro, ma il contratto può essere rinnovato automaticamente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

