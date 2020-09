Notifiche via pec tempestive fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno (Di martedì 8 settembre 2020) Impugnazione oltre le ore 23:00Notifiche telematiche tempestive entro mezzanotteEfficacia retroattivaImpugnazione oltre le ore 23:00Torna suL'appello proposto entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile deve ritenersi tempestiva e dunque pienamente valida. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 18235/2020 (sotto allegata).La Suprema Corte ha così accolto un ricorso contro la decisione del giudice d'appello che aveva, invece, ritenuto tardiva l'impugnazione perché notificata a mezzo PEC oltre le ore 23:00 dell'ultimo giorno utile e, per questo, ritenuta perfezionatasi ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, quando il ... Leggi su studiocataldi

