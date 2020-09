Daydreamer, boom di ascolti in prima serata: i dati auditel. Trend topic su Twitter (Di martedì 8 settembre 2020) Daydreamer: come c’era da aspettarsi, la soap turca con Can Yaman e Demet Ozdemir ha registrato un boom di ascolti anche in prima serata (è andata in onda dalle 21.30 a mezzanotte su Canale 5). Ha incollato davanti al video circa 2 milioni e 492 mila telespettatori con il 13, 3% di share, informa il sito “Tutto sul Gossip”. Altri portali precisano che ha vinto nettamente (con 6.076.000 telespettatori, pari al 25.98% di share) la UEFA Nations League con la sfida Olanda – Italia su RAI 1, ma il risultato è stato ugualmente ottimo. Daydreamer Trend topic su Twitter Mentre si attendevano i dati auditel, il topic ... Leggi su pianetadonne.blog

sciarrycheck : RT @Onica_: Can:”Tutto ciò che riguarda Sanem mi interessa” BOOM ?? #DayDreamer - IlardiBarbara : Donne se i dati sono ufficiale daydreamer potrebbe passare serale ?? evvaiiiiii ????????vi viene da piangere dalla gioia… - Rosyr90Raguso : Comunque ieri sera la nazionale italiana ?????? e Daydreamer hanno fatto il boom ????? - PaceGiada : RT @flavvlessariana: siamo stati pazzeschi ieri sera. sicuramente avremo fatto il boom di ascolti, abbiamo mandato ben TRE hashtag in tende… - had1967eel : RT @Veronique__94: Boom pazzesco di #OlandaItalia che vola al 26% con oltre 6 milioni e travolge letteralmente #DayDreamer che viene doppia… -

Una conquista da parte del pubblico o un fallimento? Sicuramente la prima visto che DayDreamer Le Ali del Sogno non va in onda oggi, 8 settembre, ma lo farà nel fine settimana. Non è la prima volta ch ...

È ufficialmente iniziata la nuova stagione televisiva e sono ripartite le sfide a colpi di telespettatori e share. Tra gli scontri più attesi quello tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. Lunedì 7 set ...

