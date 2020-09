Alberto Matano a ‘La vita in diretta’, stoccata alla D’Urso: «Qui niente caffeuccio» (Di martedì 8 settembre 2020) Sono partiti in contemporanea i diretti competitors dei pomeriggi televisivi della nuova stagione, con due unici protagonisti a dividersi lo share: Alberto Matano e La vita in diretta da una parte, Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 dall’altra. Una sfida diretta, tra padroni di casa ‘assoluti’, dopo l’allontanamento di Lorella Cuccarini dal contenitore di RaiUno con tanto di polemica e strascichi. Ormai solo alla guida del programma, il conduttore dell’azienda pubblica non ha esitato nelle precisazioni quando – interrogato da Davidemaggio.it – si è espresso sulla sua idea di televisione. Leggi anche >> Vanessa Incontrada e Carlo Conti, lei “trattata come un oggettino”, lui prima donna: «Pallone gonfiato» ‘La vita in ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Alberto Matano a ‘La vita in diretta’, stoccata alla D’Urso: «Qui niente caffeuccio» #gossipitalianews - MarioManca : #AscoltiTv: tra #lavitaindiretta che supera #Pomeriggio5 e il trionfo di #uominiedonne, ecco come è andata… - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: Alberto Matano parte in gran forma. Oltre il 16,5% per la nuova #LaVitainDiretta. #AscoltiTv - andreapalazzo2 : RT @8antonio8989: 16,5% per la prima puntata de #lavitaindiretta condotta da Alberto Matano, che ottiene più di due punti di share in più r… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Alberto Matano parte in gran forma. Oltre il 16,5% per la nuova #LaVitainDiretta. #AscoltiTv -