Temptation Island con Alessia Marcuzzi: le coppie e come funziona (Di lunedì 7 settembre 2020) Alessia Marcuzzi torna in tv con la nuova edizione di Temptation Island: sei coppie sbarcheranno in Sardegna, in un resort da sogno, per mettere alla prova il loro amore. Lo show inizierà il prossimo 16 settembre e ancora una volta sarà ricco di colpi di scena e momenti emozionanti. Dopo l’edizione condotta da Filippo Bisciglia, Maria De Filippi ha deciso di puntare su coppie di persone comuni. Non ci saranno dunque personaggi famosi come accaduto qualche mese fa in cui i telespettatori avevano seguito i problemi amorosi di Manila Nazzaro e Antonella Elia. Chi sono le coppie che prenderanno parte a Temptation Island? In queste settimane la redazione ha svelato i concorrenti del reality attraverso ... Leggi su dilei

Deltacetum : @moonshadow_369 A me pare più che normale che un ragazzetto di 26 anni non sfiori una donna di 70. Neanche io andre… - _fuoridiluvia_ : Allora quindi commentiamo insieme: Uomini e donne Temptation Island Grande fratello X factor Amici Basta vero?… - Fabiola89442491 : RT @ToniaPeluso: Leggo che Temptation Island sia slittato perché una coppia ha fatto così casino da essere sostituita. Al 90% è una notizia… - _fuoridiluvia_ : Quindi dovrò guardare contemporaneamente uomini e donne, temptation Island, x factor Quest'anno vengo bocciata… - missmaiunagioi1 : queste coppie di questa edizione di temptation island non mi convincono #uominiedonne -