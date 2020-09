Mondello, la signora di «non ce n'è Coviddi» diventa influencer su Instagram: 100 mila follower in meno di 24 ore (Di lunedì 7 settembre 2020) Più di 100 mila follower in meno di un giorno. Angela Chianello, la signora di Mondello diventata famosa per la frase "Non ce n'è Coviddi" pronunciata durante... Leggi su leggo

