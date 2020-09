Inter, Eriksen: «Mi sarebbe piaciuto giocare qualche minuto in più» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha parlato della propria esperienza nel club nerazzurro dal ritiro della Danimarca Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato della propria esperienza in nerazzurro dal ritiro della Danimarca. Ecco le dichiarazioni riportate da Tipsbladet: «Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare qualche minuto in più e avrei potuto provare qualcosa di più. Ma ancora una volta questa è la decisione dell’allenatore su chi deve giocare. Abbiamo guadagnato un numero incredibile di punti come club, vinto un numero incredibile di partite e segnato un numero incredibile di gol, più di quanto non abbiano fatto prima e abbiamo ... Leggi su calcionews24

