Birmingham, la polizia arresta un 27enne per gli accoltellamenti nella notte di domenica (Di lunedì 7 settembre 2020) La polizia di West Midlands ha arrestato un ragazzo di 27 anni, accusato per gli accoltellamenti che nella notte tra sabato e domenica hanno causato la morte di un ragazzo e il ferimento di sette persone, due in gravi condizioni. Steve Graham, sovrintendente capo della polizia locale ha riferito che il sospettato è stato arrestato verso le 4 di questa mattina nella zona cittadina di Selly Oak. Resta valido l’invito a tutti i testimoni a farsi vivi per confermare il riconoscimento. domenica sera la polizia aveva diffuso un video del sospettato. Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha tenuto a rassicurare la cittadinanza di non aver avuto “alcuna informazione” su una pista ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham. Lo rende noto la polizia. Isolate vaste zone del centro della… - Agenzia_Ansa : A #Birmingham la polizia diffonde video del sospetto killer GUARDA È un giovane di colore, nelle immagini ha berret… - Corriere : Molte persone accoltellate a Birmingham. La polizia: «Chiuso il centro, situazione grave» - Man115tn1 : RT @laltrodiego: Sui feroci accoltellamenti di #Birmingham, i media Italiani muti! Scoperto il motivo???? ?? Il #dailymail ci dà l'identikit:… - Sara_fromArda : RT @laltrodiego: Sui feroci accoltellamenti di #Birmingham, i media Italiani muti! Scoperto il motivo???? ?? Il #dailymail ci dà l'identikit:… -