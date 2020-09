Accontentato Antonio Conte, Vidal a un passo dall'Inter: "Questione di giorni", ecco le cifre dell'ingaggio (Di domenica 6 settembre 2020) E alla fine Antonio Conte venne (quasi ufficialmente) AcContentato. Si parla di Arturo Vidal, ora davvero a un passo dall'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport "è solo Questione di giorni". Oltre sei anni dopo, mister e centrocampista si potrebbero ritrovare in nerazzurro. Il Barcellona sarebbe pronto a liberarsi del cileno senza troppi problemi, tanto che Vidal non sarà al raduno della squadra, al via domani, lunedì 7 settembre. All'Inter contano di chiudere entro metà settimana, dopo che Vidal avrà ottenuto dai blaugrana la risoluzione del contratto su cui tratta da giorni il suo ... Leggi su liberoquotidiano

