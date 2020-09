Su no-mask e no-vax l’ultima capriola di Di Maio: da compagni di merende a nemici giurati (Di sabato 5 settembre 2020) Luigi Di Maio non fa più notizia. Una giravolta dopo l’altra. Come croccanti patatine addentate nel buio di un cinema: cronk cronk. Ha ingoiato tutto pur di non sollevare le terga dall’odiata poltrona: Tap, Tav, Ilva, Muos, F35, «mai con la Lega», «mai con quelli di Bibbiano», «mai con Renzi». E sempre con quel fastidioso cronk cronk in sottofondo. Uno sgranocchiatore di promesse elettorali, il prode Giggino. L’ultima proprio in queste ore. E senza imbarazzo alcuno, ma con l’aria spavalda di chi è sicuro di non aver mai detto prima l’esatto contrario. Così va il mondo. La Morani (Pd) definì il M5S «pericolo per la salute pubblica» E così va Di Maio impancatosi in un amen a fustigatore di negazionisti, ... Leggi su secoloditalia

ilfoglio_it : In piazza a Roma neofascisti e sovranisti, no vax e pappalardi, ultras, vecchi forconi e seguaci di QAnon. Per libe… - Adnkronos : Da 'no-mask' a 'no-vax', negazionisti oggi in piazza Roma - saverioraimondo : Scendono in piazza per protestare assieme negazionisti del virus, No Vax, No Mask, gilet arancioni, vegani, omeopat… - ColomberoAndrea : @CecereGianmarco Se stai dalla parte dei negazionisti no vax e no mask sei un po' ignorantello lupooo - SecolodItalia1 : Su no-mask e no-vax l’ultima capriola di Di Maio: da compagni di merende a nemici giurati -