Conte | «L’apertura degli stadi non è assolutamente opportuna»

Il Premier Giuseppe Conte ha manifestato il proprio pensiero su una possibile riapertura degli stadi per la prossima stagione Il Premier Giuseppe Conte ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in vista della prossima stagione di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni espresse alla festa annuale del Fatto Quotidiano: «Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come a manifestazione dove l'assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata ed uscita, non è assolutamente opportuna»

