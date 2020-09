Luca Parmitano: moglie, figli e carriera. Chi è l’astronauta italiano (Di venerdì 4 settembre 2020) Luca Parmitano: moglie, figli e carriera. Chi è l’astronauta italiano Oggi, 20 luglio 2019, proprio quando il primo allunaggio compie 50 anni, comincia la missione spaziale Beyond per Luca Parmitano. Luca Parmitano: la carriera Parmitano nasce a Paternò, provincia di Catania nel 1976; dopo aver passato il quarto anno delle superiori in California, si diploma proprio al liceo scientifico Galileo Galilei del capoluogo etneo nel 1995. Nello stesso anno si arruola nell’Aeronautica Militare dopo aver frequentato il corso Sparviero IV presso l’accademia di Pozzuoli. Quattro anni dopo si Laurea in Scienze Aeronautiche presso l’Università ... Leggi su termometropolitico

tudifrudi : Oggi è un giorno importante e per questo mi do la carica con la foto più potente che io conosca: Luca Parmitano nel… - Miri9875 : @dalbertcamus Un esempio su tutti: AstroSamantha Luca PARMITANO Vedi tu come trovare le parole - mxxma : @CScientifica @CriticaScient Aggiungerei queste strane coincidenze - mxxma : @ChiamatemiI @natolibero68 Avete notato che la rivelazione del WSJ va d'accordo con questa - cupcakelesbian_ : @Mrs_SpFRECCIA la stazione spaziale internazionale + luca parmitano e la missione beyond -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Parmitano Luca Parmitano: “I piccoli paesi colonna portante del nostro Paese” Madonie Press Rubava libri, ora combatte il Covid

Come il Don Ferrante dei Promessi Sposi, che si coricò per morire attribuendo alle stelle la colpa della peste, Marino Massimo De Caro, il più audace (ex) ladro di libri nella storia dell'umanità, dev ...

Spazio, attorno alla Luna con la nuova stazione spaziale in attesa di Tom Cruise

Con Paolo D’Angelo, 59 anni, romano, giornalista e storico delle imprese spaziali, “stregato dalla Luna” fin dalle missioni Apollo, viaggiamo dalla veterana Stazione spaziale internazionale che ha osp ...

Come il Don Ferrante dei Promessi Sposi, che si coricò per morire attribuendo alle stelle la colpa della peste, Marino Massimo De Caro, il più audace (ex) ladro di libri nella storia dell'umanità, dev ...Con Paolo D’Angelo, 59 anni, romano, giornalista e storico delle imprese spaziali, “stregato dalla Luna” fin dalle missioni Apollo, viaggiamo dalla veterana Stazione spaziale internazionale che ha osp ...