Formula 1, a Monza l’ultima da team principal per Claire Williams (Di giovedì 3 settembre 2020) Formula 1, a Monza l’ultima da team principal per Claire Williams. L’annuncio è arrivato via social. ROMA – La Williams saluta la Formula 1. E’ ufficiale la vendita al gruppo Dorilton che nelle prossime settimane inizierà la lunga scalata per prendere le redini del team e cercare di ottenere risultati importanti. Gli effetti del passaggio di proprietà ha portato all’addio di Claire Williams che a Monza sarà per l’ultima volta il team principal della squadra. L’annuncio di Claire Williams Claire Williams ... Leggi su newsmondo

