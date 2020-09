Bonus bici 2020 ha finalmente una data: ecco da quando partiranno i rimborsi (Di giovedì 3 settembre 2020) La strada per il Bonus bici 2020 sembrerebbe essere finalmente in discesa. Dopo alcuni inciampi, il rimborso è ormai in rampa di lancio per essere incassato dai cittadini nel corso dei prossimi mesi. Il decreto che attua le decisioni è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti. Un iter che è stato senza dubbio prolisso e tortuoso, ma che, anche grazie al lavoro incessante durante il mese di agosto, è arrivo a un epilogo. Ed è un Bonus bici 2020 che risulta parecchio generoso, vista l’ulteriore iniezione di liquidità operata. Si è sostanzialmente quasi raddoppiato il fondo disposto per i rimborsi, che passa dai precedenti 120 milioni a 210 milioni di euro. Un successo, come commentato ... Leggi su optimagazine

matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - sole24ore : Bonus bici, nuovo rinvio: i rimborsi slittano a inizio novembre - AndreaB63049338 : @luigidimaio Aspettiamo sempre il bonus bici fermo ormai da mesi. - dalvin_catania : RT @MediasetTgcom24: Bonus bici, Costa: il 5 settembre in Gazzetta ufficiale #bonusbici -