Pistoia, maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestate tre operatrici (Di mercoledì 2 settembre 2020) commenta Tre operatrici di una Rsa di Pescia , in provincia di Pistoia, sono state arrestate con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di ospiti della struttura. Secondo gli inquirenti, che si sono ... Leggi su tgcom24.mediaset

LIDAMUGNAI : RT @rep_firenze: Tre operatrici in una rsa di Pistoia arrestate per maltrattamenti [aggiornamento delle 11:59] - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestate tre operatrici #rsa - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestate tre operatrici #rsa - MediasetTgcom24 : Pistoia, maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestate tre operatrici #rsa - rep_firenze : Tre operatrici in una rsa di Pistoia arrestate per maltrattamenti [aggiornamento delle 11:59] -