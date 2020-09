Positiva al Covid, partorisce in elicottero in volo da Lampedusa (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Una migrante risultata positiva al coronavirus ha partorito a bordo dell’elicottero del 118 della Regione Siciliana, che stava trasportando la donna dalla maggiore delle isole Pelagie a Palermo. Ad assistere la donna c’erano i medici e il personale del Sistema sanitario regionale, ai quali l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha rivolto il proprio ringraziamento. Leggi su dire

