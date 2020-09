Gabriel va all’Arsenal: niente da fare per il Napoli (Di martedì 1 settembre 2020) Alla fine la telenovela si è conclusa, Gabriel passa all'Arsenal per una cifra intorno a 26 milioni più 4 di bonus. Sul difensore era stato forte l'interesse del Napoli nelle settimane scorse ma alla fine i gunners hanno avuto la meglio. A comunicarlo è stato lo stesso club londinese tramite un tweet ufficiale.IL TWEET DELL'ARSENALcaption id="attachment 1015635" align="alignnone" width="683" Gabriel, Getty Images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Arsenal/status/1300818227468140556?s=20" Gabriel va all’Arsenal: niente da fare per il Napoli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

