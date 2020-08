Uomini e Donne: Ecco chi è Sophie Codegoni la Nuova Tronista! (Di lunedì 31 agosto 2020) Maria De Filippi conferma, a sorpresa, il primo trono della Nuova stagione di Uomini e Donne: è rosa e sarà occupato dalla bellissima Sophie Codegoni. Ecco cosa fa e chi è la Nuova tronista di Uomini e Donne. Rullo di tamburi, perché poche ore fa Maria De Filippi ha annunciato il primo trono, confermatissimo, della Nuova stagione di Uomini e Donne: sarà rosa e sarà occupato dalla splendida Sophie Codegoni. Un nome nuovo, sconosciuto ai più e che, per questo, non ha mancato di scatenare la curiosità dei fan del dating show di Queen Mary. Bionda e con gli occhi grigi, Sophie ... Leggi su gossipnews.tv

lucianonobili : La scuola #MeritareLEuropa è stata bella: uno spazio di futuro. Se tutto questo esiste, se oggi in Italia c’è un ac… - matteosalvinimi : Eroici donne e uomini in divisa, troppo spesso dimenticati e insultati, perfino speronati dalla signorina Carola, i… - Ettore_Rosato : Drammatiche immagini quelle che ci arrivano dalla Sicilia. Mentre qualche delinquente accende roghi e incendia la s… - Emasassyunicorn : RT @celidet_: Il fatto che siate gay/bi non toglie che siate anche uomini, così come l’essere donne non cancella il vostro essere bianche e… - FChiusaroli : RT @poaneu: Google mi ha fatto vedere la nuova tronista di uomini e donne. Tutta rifatta, così rifatta che tutto ciò mi spaventa. Credo sia… -