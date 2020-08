Sangue a Milano, ragazzo di 17 anni accoltellato per strada con un coccio di bottiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Violenza e Sangue a Milano. Un ragazzo di 17 anni versa in gravi condizioni. L’hanno accoltellato al collo con il coccio di una bottiglia durante una lite scoppiata in strada. I carabinieri stanno verificando i motivi e hanno dato il via alle indagini per cercare gli aggressori. Milano, il 17enne al pronto soccorso in codice rosso L’Azienda regionale emergenza-urgenza ha fatto sapere che il ragazzo, è grave ma non in pericolo di vita. È stato portato in ospedale e soccorso da ambulanza e automedica. La richiesta d’aiuto al 112 è arrivata poco prima delle 21. I due equipaggi di soccorritori hanno trasportato il 17enne, di origine sudamericana, al San Carlo in codice ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Sangue a Milano, ragazzo di 17 anni accoltellato per strada con un coccio di bottiglia - il_Francy77 : @ComuneMI oggi son venuto a donare il sangue al policlinico,Milano perfetta! Passo da Duomo per prendere la metropo… - nonnadedi : @SerglocSergio Non riesco a guardarli,confesso piango, non posso guardarli. Ho donato il sangue al centro Tumori di… - tamistars : Forse #Milano è diventata CovidFree e io non me ne ero accorta. Sono andata a piedi a fare gli esami del sangue (2… - conci66aa : RT @Rassegne_Italia: Milano, egiziano “caccia” gli spacciatori del quartiere: massacrato di botte, accoltellato e lasciato in un lago di sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangue Milano Milano, rissa per la ragazza finisce nel sangue: l'ex ferisce un 24enne con una bottiglia MilanoToday.it Milano, ragazzo di 17 anni accoltellato al collo con un coccio di bottiglia: indagano i carabinieri

Un ragazzo di 17 anni è stato raggiunto al collo da alcuni cocci di bottiglia al termine di una lite in strada, in via Lorenteggio, a Milano. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica, il giovane è sta ...

Monte Isola, ragazzo di 28 anni si schianta con lo scooter contro un palo della luce e muore

Un ragazzo di 28 anni, Francesco Ribola, è morto nella serata di ieri, domenica 30 agosto, in un tragico incidente stradale avvenuto a Monte Isola, comune sul lago d'Iseo in provincia di Brescia. L'ep ...

Un ragazzo di 17 anni è stato raggiunto al collo da alcuni cocci di bottiglia al termine di una lite in strada, in via Lorenteggio, a Milano. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica, il giovane è sta ...Un ragazzo di 28 anni, Francesco Ribola, è morto nella serata di ieri, domenica 30 agosto, in un tragico incidente stradale avvenuto a Monte Isola, comune sul lago d'Iseo in provincia di Brescia. L'ep ...