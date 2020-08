Orta Nova: trovato morto nell’auto in un parcheggio Indagine dei carabinieri (Di lunedì 31 agosto 2020) Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto nel parcheggio di un supermercato di Orta Nova. Era in un’auto, corpo avvolto in una coperta. Lavorava come bracciante, l’uomo di nazionalità polacca. Probabile malore quale causa del decesso ma i carabinieri che indagano non escludono altre ipotesi. L'articolo Orta Nova: trovato morto nell’auto in un parcheggio <small class="subtitle">Indagine dei carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

