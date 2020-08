Mass Effect Trilogy Remastered: l’uscita potrebbe essere vicina (Di lunedì 31 agosto 2020) Le avventure di Shepard potrebbero ritornare ad Ottobre con la Mass Effect Trilogy Remastered, tuttavia la mancanza di un annuncio ufficiale fa temere uno slittamento dell’uscita Poco più di un mese fa Electronic Arts tenne il suo evento di presentazione videogiochi. L’EA Play si è tenuto all’interno degli standard della compagnia, mostrando titoli la quale presenza era ben intuibile: Apex Legends, Fifa e Madden. Ciò che tutti si aspettavano erano annunci riguardanti Bioware e quindi a tema Dragon Age e Mass Effect. Quest’ultimo in particolare, visto che ormai sono svariati mesi che si sta parlando e rumoreggiando di una possibile nuova Mass Effect Trilogy ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : Mass Effect Trilogy Remastered in arrivo nel 2020? Svelata la possibile data d'uscita - maurizio_moro : RT @IGNitalia: Mass Effect Trilogy Remastered in arrivo nel 2020? Svelata la possibile data d'uscita - IGNitalia : Mass Effect Trilogy Remastered in arrivo nel 2020? Svelata la possibile data d'uscita - badtasteit : La remastered della trilogia di #MassEffect potrebbe essere stata posticipata - infoitscienza : Mass Effect Trilogy Remastered, spunta un nuovo periodo di uscita piuttosto vicino -