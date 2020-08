Io e te, il programma di Pierluigi Diaco chiuso in anticipo per Coronavirus (Di lunedì 31 agosto 2020) Un membro dello staff del programma RAI Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco, è positivo al Covid-19 ed il programma è stato chiuso con una settimana d'anticipo. Io e te di Pierluigi Diaco è stato chiuso in anticipo: un membro dello staff del programma è positivo al Coronavirus,la trasmissione sarà sostituita da La Vita in Diretta Estate. La decisione è stata presa dai dirigenti RAI in mattinata dopo che ieri era circolata la notizia che una persona del programma, la cui identità è ancora sconosciuta, è risultata positiva all'ultimo tampone per il Coronavirus. Pierluigi ... Leggi su movieplayer

