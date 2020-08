Una barca con migranti a bordo prende fuoco ed esplode al largo di Crotone: quattro morti e due dispersi (Di domenica 30 agosto 2020) Un’imbarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco a largo della costa Crotonese, nel pomeriggio di oggi, 30 agosto. Ci sono almeno quattro vittime, tra cui una donna. Due migranti risultano ancora dispersi. Il fatto sarebbe avvenuto mentre erano in corso le operazioni di trasferimento sulle unità navali della Capitaneria di Porto, per cause ancora da accertare. Governo italiano condannato per il respingimento di un barcone. Cosa può cambiare per le richieste di asiloI feriti sono cinque: due sono stati portati all’ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri tre sono ricoverati a Crotone, dove si trovano anche due finanzieri rimasti feriti nell’incidente. ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Crotone, a fuoco una barca con migranti a bordo: possibili vittime #incendiobarcamigranti - Tg3web : Emergenza migranti, a Lampedusa scoppia la protesta per l'arrivo di altri 370 profughi. Intanto, al largo della cos… - Open_gol : Una barca con migranti a bordo prende fuoco ed esplode al largo di Crotone: quattro morti e due dispersi - alexswiftzn : @germanocassese Non sono d'accordo. È una reazione del tutto normale per un bambino tifoso del Barca nei confronti… - bizcommunityit : Barca con migranti si incendia ed esplode a largo di Crotone: quattro morti e due dispersi | Feriti due finanzieri -