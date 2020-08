F1 GP Belgio, previsioni meteo qualifiche: rischio pioggia a Spa (Di sabato 29 agosto 2020) Il tempo incerto a farla da padrone nella giornata di sabato 29 agosto in quel di Spa-Francorchamps, dove andranno in scena le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1. La storica pista potrebbe essere interessata da delle perturbazioni, come ci indicano le previsioni meteo: sussiste un 50% di possibilità che possa piovere intorno alle ore 15, orario di inizio delle qualifiche, dunque prepariamoci a possibili stravolgimenti e a una lotta per la pole davvero incerta. A ciò si aggiungono delle temperature basse – tra 10 e 16 gradi – per nulla in linea con quelle trovate in Spagna due settimane fa. Per questo motivo, le gomme potrebbero faticare a riscaldarsi nel migliore dei modi. Domenica, poi, addirittura l’80% di possibilità che ci sia la ... Leggi su sportface

