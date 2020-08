Volley femminile, un minuto di silenzio in memoria di Ceccarelli nei match di Supercoppa (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente della Lega Volley femminile Mauro Fabris esprime il cordoglio per la morte di Bernardino Ceccarelli, storico presidente della Libertas Martignacco. L’imprenditore verrà ricordato con un minuto di silenzio su tutti i campi in cui, sabato e domenica, si disputerà il primo turno della Supercoppa Italiana. Leggi su sportface

