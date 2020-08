Uomini e Donne: Gemma si è fatta il lifting! (Di giovedì 27 agosto 2020) Gemma Galgani - Uomini e Donne Qual è il segreto di Gemma Galgani? Mistero svelato nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, avvenuta nella giornata di oggi. Nelle ultime ore i profili social della trasmissione – che a settembre tornerà dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 – hanno ’stuzzicato’ il pubblico a proposito di una grande novità che riguarda la ‘dama torinese’. - Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci - Per Gemma è stata un’estate di cambiamenti. Cosa sarà successo? - Gemma sta tornando e niente sarà come prima - “Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessi” ... Leggi su davidemaggio

