Elisabetta Gregoraci aggiorna sulle condizioni di Flavio Briatore: “Ci siamo appena parlati…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) In attesa di partire con la sua avventura al Grande Fratello Vip, attesa e discussa a lungo e ora finalmente in procinto di partire a settembre, Elisabetta Gregoraci sembra avere al momento altri problemi per la testa. Primo fra tutti, le condizioni dell’ex Flavio Briatore, al momento costretto al ricovero da un caso di Coronavirus esploso nel focolaio dei Billionaire; una situazione speculare a quanto avvenuto in diverse località turistiche della Sardegna, e che non ha risparmiato lo storico locale dell’imprenditore. Briatore è al momento a letto con la polmonite, e notizie sulle sue condizioni non se ne hanno; ci ha comunque tenuto a rassicurare i fan la showgirl, chiaramente in stretto contatto con il ... Leggi su velvetgossip

