Barcellona, Messi avrebbe chiesto di andare via (Di martedì 25 agosto 2020) Dalla Spagna annunciano che Lionel Messi avrebbe chiesto di andare via dal Barcellona Dopo l'epurazione effettuata da Ronald Koeman al Barcellona, con l'esclusione di nomi importanti come Suarez e Vidal, i blaugrana potrebbero perdere ora anche Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Diario Olè, infatti, il fuoriclasse argentino avrebbe chiesto alla dirigenza catalana di andare via. A nulla sarebbero valsi, quindi, i dialoghi con il neo allenatore del Barcellona. Una buona notizia per l'Inter che sogna ancora il grandissimo colpo.

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Messi vuole andarsene subito: lo ha comunicato al Barcellona [TyC Sport] ?? - capuanogio : ?? Secondo @marca e altri giornali argentini #Messi ha comunicato ufficialmente al #Barcellona l'intenzione di risol… - MatteoSanti_5 : Ho un suggerimento per #Messi: Leo datti al #Futsal, potresti essere bravino e restare anche a Barcellona. Sai che… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Messi ha chiesto ufficialmente al Barcellona di andarsene ora -