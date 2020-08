Assunti 529 nuovi dirigenti scolastici, tra questi non c'è la ministra Azzolina (Di lunedì 24 agosto 2020) è stata pubblicata l’assegnazione dei nuovi nominati per scorrimento di graduatoria per l’anno scolastico 2020/21: nell’elenco non figura la ministra Lucia Azzolina, poiché collocata oltre la posizione n. 2.492, ultimo posto assegnato in ruolo. Ne dà notiza l’Udir, sindacato dei dirigenti scolastici. Qualche giorno fa ha destato più di una polemica il via libera dato dal Ministero dell’Istruzione all’assunzione di oltre 450 dirigenti scolastici, vincitori del concorso del 2017. Tra loro anche il nome della ministra Lucia Azzolina che, all’epoca, era deputata dei Cinque Stelle e membro della commissione Cultura della Camera.In base ... Leggi su huffingtonpost

