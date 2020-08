Rui Costa: «Pirlo sarà un grande allenatore ma alla Juve potrebbe faticare» (Di domenica 23 agosto 2020) Manuel Rui Costa ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a poche ore dall’inizio della finale tra PSG e Bayern Monaco Manuel Rui Costa ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a poche ore dall’inizio della finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Pirlo – «Credo che potrà incontrare delle difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Andrea si vedeva chiaramente in campo che prima o poi avrebbe fatto l’allenatore. Lo faceva già mentre faceva il calciatore e sono sicuro che diventerà un grandissimo allenatore. E gli auguro, pure se è Juventino, che abbia molto successo come lo ha avuto da calciatore, ma non ho dubbi. Riuscirà a ... Leggi su calcionews24

