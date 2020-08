Michelle Hunziker e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi, la Capitaneria avvia indagine (Di domenica 23 agosto 2020) La Capitaneria di porto di Realmonte, in provincia di Agrigento, ha avviato accertamenti dopo che Michelle Hunziker ha pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme alla figlia Aurora Ramazzotti sulla Scala dei Turchi. L’accesso alla Scala dei Turchi – meraviglia della costa agrigentina candidata a patrimonio Unesco – sarebbe interamente vietato, ma a showgirl sostiene che “c’è un piccolo pezzo senza divieto accessibile al pubblico”. A riportare la notizia per prima è stata l’agenzia di stampa Adnkronos. “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale… ( fuori dalla zona protetta ... Leggi su tpi

