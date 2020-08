Incidente a Foligno, scooter contro un semaforo: morta sedicenne (Di sabato 22 agosto 2020) Brutto Incidente a Foligno, dove uno scooter con a bordo due persone si è schiantato contro un semaforo: morta una sedicenne, amica ferita Ancora un Incidente mortale sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è una ragazza di soli 16 anni, che nella notte si è schiantata con il motorino contro un semaforo a Foligno, precisamente in via IV Novembre. A bordo insieme alla sedicenne c’era una sua amica, che è rimasta ferita nel violento impatto. Il tutto è avvenuto intorno alle 4 del mattino e le due ragazze sono state subito portate all’ospedale San Giovanni Battista, anche se per la sedicenne non ... Leggi su bloglive

tuttoggi : Tragedia a Foligno dove nelle prime ore del mattino di oggi una... #cronaca #umbria - LaNotiziaQuoti : Ancora una tragedia sulla strada. Questa volta si è consumata a Foligno dove una giovane di 16 anni è morta nella n… -