Moto3, GP Stiria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Suzuki il più veloce (Di venerdì 21 agosto 2020) Tatsuki Suzuki registra il giro più veloce nelle prove libere 2 del Gran Premio di Stiria di Moto3. È il pilota giapponese della SIC58 Squadra Corse a chiudere al comando la classifica tempi pomeridiana in 1’36″398 davanti a Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) e al primo degli italiani Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team). Nella top-10 pomeridiana anche Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) con il settimo tempo dopo che nella mattinata aveva comandato le libere 1 scendendo addirittura sotto il muro dell’1’36. classifica tempi – prove libere 2 GRAN PREMIO DI Stiria ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Moto3, la classifica e i risultati delle prove libere 2 - corsedimoto : MOTO3 - Miglior crono delle FP2 per Tatzuki #Suzuki, che chiude davanti a Gabriel #Rodrigo ed a Tony #Arbolino. Cel… - sowmyasofia : GP Stiria FP1 Moto3: Vietti primo con scivolata - periodicodaily : GP Stiria FP1 Moto3: Vietti primo con scivolata - PeriodicoDaily Sport #motogp #gpstiria #moto3 - leopnd1 : @jackmilleraus in testa nelle prime prove libere del GP di Stiria, davanti a @AndreaDovizioso e @_moliveira88... Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Stiria

I tanti proclami di Dorna, FIM e MotoGP sulla priorità della sicurezza in pista per i piloti rispetto allo spettacolo si scontra con la dura realtà. Ultimo indizio che la sicurezza dei protagonisti di ...Sul 'Dovi-Ring', come lo ha definito Quartararo ( Diretta Sky Sport e DAZN) in omaggio al pilota Ducati che sulla pista austriaca è più che a suo agio, si torna a corree anche domenica. A una settiman ...