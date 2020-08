Brescia, Alfonso saluta i biancazzurri: “Un immenso piacere, ai miei figli racconterò…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Enrico Alfonso saluta il Brescia.E' ufficiale: Enrico Alfonso non proseguirà la sua avventura in biancazzurro. L'estremo difensore, dopo avere centrato una promozione in Serie A con il Brescia, lascerà le Rondinelle per iniziare una nuova avventura a Vicenza. Un addio particolarmente sentito dal portiere che, tramite un lungo post su Instagram, ha voluto salutare il club ripercorrendo alcuni momenti significativi della sua parentesi Bresciana."È stato un onore, una responsabilità e un immenso piacere. Nonostante quest’ultima stagione mi abbia messo a dura prova a livello sportivo ma soprattutto a livello umano, conserverò solo i ricordi belli! Quando sono arrivato ho pensato ci fosse la grande ... Leggi su mediagol

