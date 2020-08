Biodigestore di Chianche, Lomazzo: “Protesta assurda e grottesca” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Trovo la discussione sul Biodigestore di Chianche veramente assurda. Servono impianti per dar vita, finalmente, ad un ciclo integrato dei rifiuti qui in Campania. E’ un dovere nei confronti di tutti i cittadini, irpini, campani, e non solo”. Così Manlio Lomazzo, candidato alla carica di consigliere regionale della Campania per la circoscrizione di Avellino con la lista Più Campania in Europa, interviene sulla questione Biodigestore. “Si tratta di una polemica assurda e grottesca se davvero qualcuno pensa di poter fare dietrofront rispetto alla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti. Probabilmente c’è chi in questo momento preferisce accaparrarsi ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : Ciclo integrato dei rifiuti. Lomazzo: “Gli impianti servono e servono subito” “Assurde e grottesche le polemiche su… - irpiniatimes1 : Vecchione (FI): “Biodigestore a Chianche? Troppa confusione a danno delle comunità che attendono risposte concrete” - bassairpinia : Anna Maria Vecchione (Forza Italia): “Biodigestore a Chianche? Troppa confusione a danno delle comunità che attendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore Chianche "Dal biodigestore di Chianche compost gratuito alle aziende", Tropeano: sarà un'opportunità Nuova Irpinia VIDEO / Un caffè con Generoso Testa: “Ecco cosa farò in Regione Campania”

Alfredo Picariello – “La mia, la nostra candidatura alle Regionali nasce da una libera scelta dei cittadini che ci hanno votato sulla piattaforma Rosseau. Questo è un metodo altamente democratico. Dop ...

Nessuno tocchi l’Irpinia

Avellino – La mobilitazione per la raccolta delle adesioni per dire “NO” al biodigestore a Chianche e in tutte le altre aree D.O.C,G e di tutela della nostra provincia sta procedendo con un co ...

Alfredo Picariello – “La mia, la nostra candidatura alle Regionali nasce da una libera scelta dei cittadini che ci hanno votato sulla piattaforma Rosseau. Questo è un metodo altamente democratico. Dop ...Avellino – La mobilitazione per la raccolta delle adesioni per dire “NO” al biodigestore a Chianche e in tutte le altre aree D.O.C,G e di tutela della nostra provincia sta procedendo con un co ...